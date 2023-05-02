Назван самый дорогой купленный на майские праздники авиабилет

В топе самых дорогих оказались перелеты из столицы в Мехико, Ереван, Париж и другие направления. Самым дорогим авиабилетом, купленным на майские праздники, оказался билет в Дубай обратно.
Популярные статьи
- «Насиловал при своих друзьях»: мигрант со шрамом угрожал девушке ножом перед тем, как надругаться над ней под Петербургом
- «Доверия нет»: петербуржцы скептически оценили открывшиеся магазины одежды Maag вместо Zara
- Крестник губернатора Беглова Николай Кропачев проведет майские каникулы в Испании с новой женщиной
Свежие комментарии