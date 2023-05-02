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Назван самый дорогой купленный на майские праздники авиабилет

В топе самых дорогих оказались перелеты из столицы в Мехико, Ереван, Париж и другие направления. Самым дорогим авиабилетом, купленным на майские праздники, оказался билет в Дубай обратно.

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