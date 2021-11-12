Минсельхоз предложил меры для снижения цен на «борщевой набор»

Минсельхоз предложил меры по стабилизации цен на овощи из «борщевого набора». Список оказался в распоряжении «Известий» — это ответ ведомства на поручение вице-премьера Виктории Абрамченко, сформированное по итогам совещания в конце августа.
Минсельхоз предложил меры по стабилизации цен на овощи из «борщевого набора». Список оказался в распоряжении «Известий» — это ответ ведомства на поручение вице-премьера Виктории Абрамченко, сформированное по итогам совещания в конце августа.
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