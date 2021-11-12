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Минсельхоз предложил меры для снижения цен на «борщевой набор»

Минсельхоз предложил меры для снижения цен на «борщевой набор»

Минсельхоз предложил меры по стабилизации цен на овощи из «борщевого набора». Список оказался в распоряжении «Известий» — это ответ ведомства на поручение вице-премьера Виктории Абрамченко, сформированное по итогам совещания в конце августа.

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