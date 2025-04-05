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Царьград

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Технические работы в Альфа-банке: временные трудности с переводами средств

Технические работы в Альфа-банке: временные трудности с переводами средств

Клиенты Альфа-банка могут столкнуться с временными трудностями в переводах из-за технических работ. При этом сбои отсутствуют, сообщила пресс-служба банка.

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