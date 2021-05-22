Родные мужа меня не приняли

5МИНУТКАРазвлеченияРодные мужа меня не приняли Последние год-два всё происходит, даже не понимаю как. У меня ни с кем не получается найти общий язык.Вернуться к статье2НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕвгений МоцарьДа не переживайте вы так!Не вы первая!И не вы последняя!Дело житейское!Vera DobryaginaЧто за беда? Поверьте, у многих точно также не получается найти общий язык с родными мужа. Не с ними надо его искать, а с мужем, прежде всего. А у вас и тут проблемы. Родные видят ваши плохие отношения с мужем, и естественно на его стороне, а как иначе? И ваши родные вас бы поддерживали. В себе разбирайтесь, скромная вы наша.Комментировать
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