Мир одет по погоде (Ирина Федосеева)

Мир одет по погоде,по идее живётЗа словами о боге,если сердце кольнет.Мысли приступом утроУбиваясь, берутНо не каждая мудро…И не каждая труд!…Лето в лету пожаромпо дорогам судьбы…За войну задолжали…Не отнять, не забыть…Все же памятью детствачеткий вектор мечты:Сам — душою согретьсяот черты до черты.