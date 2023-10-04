ПОЭЗИЯ
ГлавнаяБлогКомната для дебатовПравила сайтаВаши темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПОЭЗИЯ

159 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Маргарита Ильина (Зайцева)
    Маргарита Ильина Елена, Вам всего самого, самого...  На Ваш вкус, ибо знаю, не подведет :-)  :-)  :-)  С уважением и ...ЕЛЕНУ Н.Н. ПОЗДРА...
  • Елена НН
    Да, мы лично знакомы и в переписке уже много лет...Она (Сергей Лохов...
  • Елена НН
    Ирина, благодарю и Вас! 🌼🌼🌼ЕЛЕНУ Н.Н. ПОЗДРА...

Мир одет по погоде (Ирина Федосеева)

Мир одет по погоде (Ирина Федосеева)

Мир одет по погоде,по идее живётЗа словами о боге,если сердце кольнет.Мысли приступом утроУбиваясь, берутНо не каждая мудро…И не каждая труд!…Лето в лету пожаромпо дорогам судьбы…За войну задолжали…Не отнять, не забыть…Все же памятью детствачеткий вектор мечты:Сам — душою согретьсяот черты до черты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх