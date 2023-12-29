Будьте начеку: 6 самых опасных предметов новогоднего декора

Рассказываем, с какими предметами праздничного декора необходимо соблюдать особенную осторожность. Обеспечение безопасности вашей семьи во время праздников может быть очень сложной задачей, особенно, если вы не знакомы со всеми возможными опасностями, с которыми можете столкнуться.