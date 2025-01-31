В Подмосковье суд вынес приговор военным за хищение с оборонного предприятия

Обвиняемые причастны к хищению продукции военного назначения в особо крупном размере.Реутовский военный гарнизонный суд в Подмосковье вынес приговор бывшему начальнику военного представительства Минобороны России при АО «НПП «Исток» имени А.
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