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★ NEXT WAR ★ Военные новости

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Почему так затягивается СВО

Почему так затягивается СВО

Все перипетии, связанные с проведением СВО, ставят у непредвзятого наблюдателя естественный вопрос, почему все так затягивается и почему мы так долго не можем победить не такого уж сильного противника и вообще какой у нас образ победы в этом конфликте.

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