Почему так затягивается СВО

Все перипетии, связанные с проведением СВО, ставят у непредвзятого наблюдателя естественный вопрос, почему все так затягивается и почему мы так долго не можем победить не такого уж сильного противника и вообще какой у нас образ победы в этом конфликте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии