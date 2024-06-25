Мог избежать публичного позора: открылись новые детали ареста Джастина Тимберлейка

Певец пренебрег советом полицейского. Джастин Тимберлейк без труда мог избежать ареста LEGION-MEDIAМногочисленные фанаты Джастина Тимберлейка продолжают оживленно обсуждать историю с арестом певца за вождение в нетрезвом виде.
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