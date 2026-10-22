« Матч ТВ » продолжит транслировать матчи FONBET Кубка России до 2030 года. Генеральный продюсер телеканала Александр Тащин и генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов на форуме «Россия – спортивная держава подписали меморандум о сотрудничестве для дальнейшей популяризации развития футбола в России, основным предметом которого стало продление прав на освещение турнира.