Карельские пограничники задержали семерых иностранцев

Выходцы из стран Ближнего Востока попытались через Карелию незаконно попасть в Финляндию. 11 января в Лахденпохском районе задержали семерых иностранцев, которые планировали пересечь государственную границу России без нужных документов.
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