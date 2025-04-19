МВД: студенты-лингвисты выманивают деньги, притворяясь иностранками

Министерство внутренних дел обращает внимание на новую схему мошенничества, связанную с сайтами знакомств, где студенты лингвистических вузов, выдавая себя за иностранных женщин, обманывают россиян с целью получения денег.
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