Я, безусловно, люблю подтроллить западный мир, но наше уважаемое правительство, конечно же, делает это гораздо утончённей и эффективней.
Заметка в The Sun по поводу визита Шойгу в КНДР. Злость, зависть и бессилие
Комментарии
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ВС
Василий Садайло
Было бы еще более весомей если бы полетел ещё и Медведев Д. А., наш великий стратег и организатор борьбы с пиндосами. Вот это был бы дуэт
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1 д.
Виталий Кирпиченко
Что Шойгу во время СВО отвлёкся на поездку в Корею, пусть не волнует Пак Ван Гога: что при нём там. что без него -- всё одинаково. Корея сбывает нам залежавшиеся снаряды, Европа и Америка -- Украине, и лупцуем мы друг друга на зависть нашим врагам. Очень мило!
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21 час.
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