Заметка в The Sun по поводу визита Шойгу в КНДР. Злость, зависть и бессилие

Было бы еще более весомей если бы полетел ещё и Медведев Д. А., наш великий стратег и организатор борьбы с пиндосами. Вот это был бы дуэт

Виталий Кирпиченко

Что Шойгу во время СВО отвлёкся на поездку в Корею, пусть не волнует Пак Ван Гога: что при нём там. что без него -- всё одинаково. Корея сбывает нам залежавшиеся снаряды, Европа и Америка -- Украине, и лупцуем мы друг друга на зависть нашим врагам. Очень мило!