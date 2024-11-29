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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джоэл Эмбиид пропустит матч против «Детройта», Пол Джордж может выйти на площадку

В качестве причин пропуска центровым матча против «Пистонс» указаны «контроль состояния левого колена и личные причины».

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