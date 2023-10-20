Psychological Medicine: эффективность Ксанакса под вопросом

Ученые обнаружили расхождения в эффективности алпразолама (ксанакса XR), широко назначаемого бензодиазепинового седативного препарата, при анализе опубликованных и неопубликованных данных клинических исследований.
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