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Русская весна

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ZALA Z-16: массированное уничтожение техники врага по всему фронту (ВИДЕО)

ZALA Z-16: массированное уничтожение техники врага по всему фронту (ВИДЕО)

В марте 2024 года дроны-разведчики ZALA в зоне СВО активно применялись для поиска целей и сопровождения ударов барражирующих боеприпасов, что позволило обновить рекорд предыдущего месяца по открыто опубликованным эпизодам применения «Ланцетов».

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