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  • Yvan
    Ну, а чего вы ещё хотели от конституционного большинства? Сколько полезных законов им отклонены и сколько дурацких пр...Госдума в очередн...
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"Мы не вывозим эту войну": Украинские блогеры выставили ультиматум Зеленскому за массированный удар по Киеву

"Мы не вывозим эту войну": Украинские блогеры выставили ультиматум Зеленскому за массированный удар по Киеву

После серии ракетных ударов по Киеву, когда полыхала практически половина города, многие украинцы стали возмущаться и высказываться против политики, которую ведёт Зеленский с компанией.

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