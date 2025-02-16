Новый указ: собственников квартир с балконами ждет штраф в 15 000 рублей в день с 17 февраля Юлия ЧелкановаС 17 февраля 2025 года вступает в силу новый указ, который обяжет собственников квартир с балконами соблюдать ряд требований и правил.