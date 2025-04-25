Собянин утвердил планы развития цифровой экосистемы образования на 2025 год

На заседании Президиума Правительства Москвы рассмотрели доклад Анастасии Раковой, заместителя Мэра Москвы по вопросам социального развития, об улучшении цифровой экосистемы столичного образования «Московская электронная школа» («МЭШ»).
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