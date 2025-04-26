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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Лес Добро Порядок

Лес Добро Порядок

23.04.2025 команда ´Поколение ЭКО´ УО ´Бобруйский государственный индустриально-строительный колледж´ приняла участие в добровольной общественной акции ´Лес! Добро! Порядок!´, приуроченной к Году благоустройства и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Глушанском опытно- производственном лесничестве.

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