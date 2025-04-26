23.04.2025 команда ´Поколение ЭКО´ УО ´Бобруйский государственный индустриально-строительный колледж´ приняла участие в добровольной общественной акции ´Лес! Добро! Порядок!´, приуроченной к Году благоустройства и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Глушанском опытно- производственном лесничестве.