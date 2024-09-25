Фэнтезийную RPG от создателей Persona можно попробовать до релиза — в Steam и на кон...

Фэнтезийную RPG от создателей Persona можно попробовать до релиза — в Steam и на консолях вышла демоверсия Metaphor: ReFantazioДо релиза фэнтезийной ролевой игры Metaphor: ReFantazio (бывшая Project Re Fantasy) остаётся чуть больше двух недель, и разработчики из Studio Zero при поддержке Atlus решили подогреть интерес к проекту выпуском публичного демо.