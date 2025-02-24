Эрдоган проведет встречу с Лавровым в Анкаре 24 февраля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 24 февраля, проведет переговоры с министром иностранных дел (МИД) России Сергеем Лавровым, который в воскресенье вечером прибыл с рабочим визитом в Анкару.
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