Депутат Лантратова: в Госдуме работают над запретом пропаганды квадроберства

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова сообщила о подготовке законопроекта, который запретит пропаганду квадроберства ???(популярная среди детей и подростков субкультура, предполагающая имитацию действий и повадок животных)???, передает РИА Новости.
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