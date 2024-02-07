Определились составы команд Матча восходящих звезд НБА

Двадцать один игрок НБА, в том числе новички Виктор Вембаньяма и Чет Холмгрен, а также семь баскетболистов G-лиги ранее вошли в список участников встречи, которая состоится 16 февраля во время Звездного уикенда в Индианаполисе.
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