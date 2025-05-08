В Самарской области полицейские и ветераны проводят уроки мужества для школьников

На территории Самарской области сотрудники полиции и представители ветеранских организаций в преддверии юбилея Победы проводят встречи с подрастающим поколением.
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