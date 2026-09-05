DHS Seeks Faster Dismissal Of Some Asylum Claims Authored by Timothy Frudd via The Epoch Times, The Department of Homeland Security (DHS) is seeking to move quickly to dismiss more asylum cases found legally insufficient.
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