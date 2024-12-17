Иных вариантов Болгария не имела

Разбирая, каким образом Болгария из «16-й республики Советского Союза» стала страной НАТО, стоит сразу оговориться: а что, у неё были варианты? Варианты были у республик Прибалтики, Польши или Чехословакии (хотя у последней вероятность невхождения в НАТО была очень низка).