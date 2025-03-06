«Ливерпуль» обыграл французский клуб в гостях в еврокубках впервые за 6 матчей

«Ливерпуль» одолел на выезде «ПСЖ» (1:0) в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов. Мерсисайдцы обыграли французский клуб в гостях в еврокубках впервые за 6 матчей, до этого было 2 ничьих и 3 поражения.