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Раздор в театре и борьба дочери за спектакли. «Обыкновенное чудо», которого не стало после смерти Марка Захарова

Раздор в театре и борьба дочери за спектакли. «Обыкновенное чудо», которого не стало после смерти Марка Захарова

В 2019-м страна оплакивала постановщика, подарившего зрителям «12 стульев» и «Формулу любви». Жизнь Марка Захарова делилась на черные и белые полосы, ведь, кроме успеха, ему довелось испытать и горечь утраты.

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