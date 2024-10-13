Раздор в театре и борьба дочери за спектакли. «Обыкновенное чудо», которого не стало после смерти Марка Захарова

В 2019-м страна оплакивала постановщика, подарившего зрителям «12 стульев» и «Формулу любви». Жизнь Марка Захарова делилась на черные и белые полосы, ведь, кроме успеха, ему довелось испытать и горечь утраты.
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