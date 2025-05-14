СРЗП предложила освободить пенсионеров от налога на садовые дома свыше 50 кв. м

Фракция «Справедливая Россия — За правду» инициировала внесение изменений в Налоговый кодекс, которые предполагают освобождение отдельных категорий граждан от налога на имущество в отношении единственного садового дома площадью более 50 квадратных метров.
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