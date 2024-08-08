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Приморцам рассказали о выплатах пострадавшим при ЧС

Приморцам рассказали о выплатах пострадавшим при ЧС

В Приморье увеличены размеры выплат пострадавшим при ЧС, сообщает PRIMPRESS. Приморцы, проживающие на территориях, на которых действует режим ЧС регионального характера, имеют право в зависимости от понесенного ущерба получить несколько выплат.

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