Приморцам рассказали о выплатах пострадавшим при ЧС

В Приморье увеличены размеры выплат пострадавшим при ЧС, сообщает PRIMPRESS. Приморцы, проживающие на территориях, на которых действует режим ЧС регионального характера, имеют право в зависимости от понесенного ущерба получить несколько выплат.
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