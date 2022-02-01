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Пропавшая в Холме Новгородской области девочка 2020 года рождения найдена мертвой

Пропавшая в Холме Новгородской области девочка 2020 года рождения найдена мертвой

Девочка Ангелина Солдатова, пропавшая г. Холм Новгородской области, найдена мертвой. Малышке был один год и девять месяцев.

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