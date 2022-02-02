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Обамеянг – фанатам «Арсенала»: «Я всегда был предан команде. Испытываю только уважение»

Форвард Пьер-Эмерик Обамеянг, расторгнувший накануне контракт с «Арсеналом», обратился к болельщикам лондонского клуба.

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