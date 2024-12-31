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Царьград

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  • Вовладар Даров
    Что за порыв такой?Мэр Самары назвал...
  • Александр Плешков
    а что с остальными губернаторамиА вот и самая бог...
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    Тут же писали недавно, что решения Набиуллиной поддерживает президент, как и её лично. Писали, что иные точки зрения ...Безумная политика...

В Перми врачи скорой раскрыли статистику вызовов в новогодние праздники

В Перми врачи скорой раскрыли статистику вызовов в новогодние праздники

В Перми медслужбы подвели итоги работы за новогодние праздники 2024 года.Статистика, приведённая врачами, показала, что за неделю новогодних праздников жители Перми и окрестный районов активно обращались за помощью к медикам: число вызовов составило почти 14 тысяч.

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