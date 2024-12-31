В Перми врачи скорой раскрыли статистику вызовов в новогодние праздники

В Перми медслужбы подвели итоги работы за новогодние праздники 2024 года.Статистика, приведённая врачами, показала, что за неделю новогодних праздников жители Перми и окрестный районов активно обращались за помощью к медикам: число вызовов составило почти 14 тысяч.