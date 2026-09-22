В Кемерове родители боятся обрушения потолка на детей в школе

В Кемерове родители учеников школы, где в июне потолочное покрытие класса пошло трещинами, а на пол начала осыпаться штукатурка, заявили, что администрация учебного заведения отказалась от капитального ремонта и предложила ограничиться подкраской.
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