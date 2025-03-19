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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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33 очка Кавая Ленарда и 28+20 от Ивицы Зубаца позволили «Клипперс» победить «Кливленд»

В составе хозяев отличились форвард Кавай Ленард и центровой Ивица Зубац. На счету Ленарда 33 очка, 7 подборов, 4 передачи и 4 перехвата при 12 точных из 19 бросков с игры, 5 из 6 из-за дуги и 4 из 4 штрафных.

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