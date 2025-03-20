Зеленский назван главным препятствием к миру на Украине Владимиром Роговым

Владимир Рогов обвинил Зеленского в препятствовании мирному урегулированию на Украине. Рогов отметил заявления Зеленского о неприятии завершения конфликта и сравнения с Берлином, а также усилившиеся атаки дронов на российские регионы.
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