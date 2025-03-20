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  • Амара Карпова
    Господи Защити и Сохрани генерала🙏🙏🙏Судьбу генерала "...
  • Татьяна Ц
    Нельзя пускать на свою территорию САШных интервентов. Этот паук весь Мир хочет опутать своей паутиной. Пусть у себя г...Бизнес выше полит...
  • Marina Bubon
    Хитро@@@@й должен получить то, что заслужил(((Россия не спасёт ...

Зеленский назван главным препятствием к миру на Украине Владимиром Роговым

Зеленский назван главным препятствием к миру на Украине Владимиром Роговым

Владимир Рогов обвинил Зеленского в препятствовании мирному урегулированию на Украине. Рогов отметил заявления Зеленского о неприятии завершения конфликта и сравнения с Берлином, а также усилившиеся атаки дронов на российские регионы.

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