Начальник департамента госзаказа Минобороны Вертелецкий не признал вину

Начальник управления департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа Владимир Вертелецкий, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, не признает вину.
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