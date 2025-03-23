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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Торопченко забил победный гол «Чикаго» и сделал ассист, став 2-й звездой матча. У форварда «Сент-Луиса» 4+13 в 69 играх

Форвард «Сент-Луиса» забросил победную шайбу в этой игре и был признан второй звездой. Всего в 69 матчах текущего чемпионата НХЛ на его счету 17 (4+13) баллов.

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