Как добровольцы и волонтеры помогают Курской области после атаки ВСУ

РИА Новости/Максим Богодвид Боевики ВСУ, атаковавшие Курскую область, действуют ровно так же, как действовали все захватчики, вторгавшиеся в Россию, начиная со времен татаро-монгольского ига и заканчивая гитлеровскими оккупантами.