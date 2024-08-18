Как добровольцы и волонтеры помогают Курской области после атаки ВСУ

РИА Новости/Максим Богодвид Боевики ВСУ, атаковавшие Курскую область, действуют ровно так же, как действовали все захватчики, вторгавшиеся в Россию, начиная со времен татаро-монгольского ига и заканчивая гитлеровскими оккупантами.
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