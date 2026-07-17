В Мордовии житель Атяшевского района обвиняется в совершении трех имущественных преступлений

Следственным отделом ММО МВД России «Ардатовский» окончено расследование уголовного дела в отношении 58-летнего жителя села Большие Манадыши, обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных чч.
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