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Железный аргумент для инвестора

Железный аргумент для инвестора

Индустриальные парки и особые экономические зоны продолжают инвестировать в развитие площадок. Ассоциация индустриальных парков посчитала все вложения, произведенные в инфраструктуру, накопленным итогом по состоянию на 2022 год за 10 лет развития рынка профессиональной индустриальной недвижимости.

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