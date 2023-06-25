Железный аргумент для инвестора

Индустриальные парки и особые экономические зоны продолжают инвестировать в развитие площадок. Ассоциация индустриальных парков посчитала все вложения, произведенные в инфраструктуру, накопленным итогом по состоянию на 2022 год за 10 лет развития рынка профессиональной индустриальной недвижимости.