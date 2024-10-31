Международный автопробег стартовал в Уфе

Автопробег Tro-Phy-Gital-Tour, организованный «Играми Будущего», стартовал в Уфе. Участникам соревнования — студентам и блогерам — на внедорожниках предстоит преодолеть свыше семи тысяч километров через восемь стран.
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