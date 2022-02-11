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Директор по коммуникациям МОК о деле Валиевой: «Мы огульно никого не обвиняем. Если речь идет об одном человеке, мы разбираемся с ним, а не со всей командой»

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс прокомментировал ситуацию с положительной допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой.

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