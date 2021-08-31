Два золота и два серебра привезли орские шашистки с Первенства мира

Первенство мира по шашкам проходило в Каппадокии (Турция). По итогам мирового первенства Виктория Захарова стала победительницей сразу в двух видах - в классической и быстрой программах, а также стала серебряной медалисткой в молниеносных шашках.
Первенство мира по шашкам проходило в Каппадокии (Турция). По итогам мирового первенства Виктория Захарова стала победительницей сразу в двух видах - в классической и быстрой программах, а также стала серебряной медалисткой в молниеносных шашках.
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