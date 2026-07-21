Подведены итоги фестиваля «День шахмат» и XXII Международного шахматного форума «Москва 2026»

В Москве завершилась масштабная программа, посвященная Международному дню шахмат. Спортивный праздник был направлен не только на популяризацию шахмат, но и на привлечение москвичей разных возрастов к заботе о когнитивном и ментальном здоровье наряду с физической активностью.