Подведены итоги фестиваля «День шахмат» и XXII Международного шахматного форума «Москва 2026»

В Москве завершилась масштабная программа, посвященная Международному дню шахмат. Спортивный праздник был направлен не только на популяризацию шахмат, но и на привлечение москвичей разных возрастов к заботе о когнитивном и ментальном здоровье наряду с физической активностью.
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