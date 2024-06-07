"Авито" на ПМЭФ заключил соглашение с Альянсом по защите детей в цифровой среде

"Авито" на полях ПМЭФ подписал соглашение с Альянсом по защите детей в цифровой среде. Подписи под документом поставили управляющий партнер "Авито" Иван Гуз и председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова.
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