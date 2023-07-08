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Украина решилась на отчаянный шаг: "Станет выжженной землёй"

Украина решилась на отчаянный шаг: "Станет выжженной землёй"

Передача кассетных боеприпасов станет угрозой для украинского народа.Президент Соединённых Штатов Джо Байден издал указ, который позволил обойти американское законодательство и передать кластерные боеприпасы Украине в качестве военной помощи.

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