Украина решилась на отчаянный шаг: "Станет выжженной землёй"

Передача кассетных боеприпасов станет угрозой для украинского народа.Президент Соединённых Штатов Джо Байден издал указ, который позволил обойти американское законодательство и передать кластерные боеприпасы Украине в качестве военной помощи.
Передача кассетных боеприпасов станет угрозой для украинского народа.Президент Соединённых Штатов Джо Байден издал указ, который позволил обойти американское законодательство и передать кластерные боеприпасы Украине в качестве военной помощи.
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