Всемирная дорожная карта по холестерину. Что нужно сделать уже сегодня?

Ежов Марат Владиславович, д.м.н., профессор кафедры кардиологии, руководитель лаборатории нарушений липидного обмена ФГБУ НМИЦ кардиологии МЗ РФ, Президент Национального общества по изучению атеросклероза [embedded content] Adblock test (Why?) .
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