15 октября отмечается Международный день Белой трости, посвящённый людям со слепотой. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире поражены слепотой или живут с той или иной формой нарушения зрения около 2,2 миллиарда человек.
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